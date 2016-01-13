Тегеран, 13 января, 2016, 03:12 — ИА Регнум. Представители Революционной гвардии Ирана подтвердили задержание двух американских военных катеров в Персидском заливе, сообщает SepahNews.

rebranca46.it Равновесие

Согласно заявлению иранских военных, суда были отбуксированы к острову Фарси после того, как зашли в территориальные воды страны. Отмечается, что экипаж в составе десяти человек находится в безопасности.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что американские военные моряки смогут покинуть регион утром следующего дня.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пентагона Питер Кук сообщил о задержании властями Ирана двух судов ВМС США. Два небольших корабля потеряли контакт с центром в момент, когда они находились между Кувейтом в Бахрейном. Вашингтон установил связь с Тегераном, и иранская сторона «заверила, что экипаж и суда будут отпущены незамедлительно».

Сообщалось, что суда потеряли ход и дрейфовали в территориальных водах Ирана, где были задержаны силами Революционной гвардии.