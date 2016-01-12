Вашингтон, 13 января, 2016, 02:18 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США одобрила расширение санкций против Северной Кореи в связи с информацией о проведении Пхеньяном испытания водородной бомбы, передаёт агентство Reuters.

novorossia.su Здание Конгресса США

Как сообщается, законопроект поддержали 418 конгрессменов и лишь двое высказались против.

Напомним, ранее лидер республиканского большинства Митч Макконнелл заявил, что Сенат США планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект о введении новых санкций против КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января центральное телевидение КНДР заявило в спецвыпуске об успешных испытаниях водородной бомбы, отметив, что обладание водородным оружием стало для страны «историческим событием». Ранее в тот же день Геологическая служба США зафиксировала на территории страны в провинции Северный Хамгионг землетрясение магнитудой 5,1.

Действия Пхеньяна вызвали критику со стороны ряда стран и международных организаций. 10 января стало известно, что с американской базы на острове Гуам в Тихом океане в Южную Корею был переброшен стратегический бомбардировщик В-52, способный нанести ядерный удар.

Тем временем, аналитики назвали подделкой видео, на котором запечатлён пуск баллистической ракеты с подводной лодки. Соответствующий вывод был сделан в докладе калифорнийского аналитического Центра изучения вопросов нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина при институте Миддлбери.