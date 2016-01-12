Вашингтон, 13 января, 2016, 01:21 — ИА Регнум. Два судна ВМС США задержаны властями Ирана в Персидском заливе. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, передаёт Associated Press.

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По его словам, два небольших корабля потеряли контакт с центром в момент, когда они находились между Кувейтом в Бахрейном. Вашингтон установил связь с Тегераном, и иранская сторона «заверила, что экипаж и суда будут отпущены незамедлительно».

По сведениям телеканала Fox News, два судна потеряли ход и дрейфовали в территориальных водах Ирана, где были задержаны силами Революционной гвардии. Американские моряки — девять мужчин и одна женщина — были доставлены на базу гвардии на острове Фарси.

Агентство Reuters со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в администрации США сообщает, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заверил госсекретаря США Джона Керри в том, что военным морякам в кратчайшие сроки будет разрешено продолжить свой путь.

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