Кишинёв, 12 января, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Отношения между Молдавией и Румынией, а также отношение молдавских граждан к проекту объединения двух стран стали одной из тем обсуждения между новым послом Молдавии в Берлине Олегом Серебряном и президентом Германии Йоахимом Гауком. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Молдавии, беседа состоялась после церемонии вручения молдавским послом верительных грамот.

lefrigaro.ro Клаус Йоханнис

Президент Германии поинтересовался соотношением молдавских граждан, которые выступают за объединение с Румынией и за сохранение независимости Молдавии. Что на это ответил Серебрян, не сообщается, однако говорится, что Гаук «приветствовал тот факт, что молдавско-румынские отношения перешли на прагматичную ступень с избранием Клауса Йоханниса президентом румынского государства».

Напомним, прежний румынский президент Траян Бэсеску был ярым сторонником присоединения Молдавии, за что даже подвергался критике со стороны Германии, которая считается противницей данного проекта. Нынешний посол Молдавии в Берлине Олег Серебрян, к слову, ранее не раз высказывался о том, что молдавская государственность «провалилась», а объединение с Румынией — хороший, но труднореализуемый проект.

Стоит также отметить, что, согласно соцопросам, объединение Молдавии с Румынией поддерживают около двух третей населения Румынии, в то время как в Молдавии эту идею разделяют лишь около 15−20% граждан.

В ходе беседы молдавский посол и президент Германии также обменялись мнениями по «приднестровскому вопросу». Президент Германии предложил Кишиневу «продемонстрировать рассудительность и преодолеть политический кризис, чтобы стать как можно более привлекательным» для населения Приднестровья.

Присутствовавший на встрече госсекретарь Стефан Штайнлайн, возглавляющий при МИД ФРГ Департамент глобальных международных вопросов, ООН и вопросов контроля вооружений, заверил, что с принятием с 1 января председательства в ОБСЕ Германия «привлечет дополнительные усилия и ресурсы в том, что касается замороженных конфликтов».

Собеседники также высказались за активизацию двусторонних отношений. Гаук заявил, что Германия «расположена к Молдавии» и надеется, что Кишиневу «удастся преодолеть политическую напряженность» и «отличиться в плане реформ и использования инструментов, предоставляемых в рамках «Восточного партнерства».

Справка ИА REGNUM :Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.