Стамбул, Турция, 12 января, 2016, 15:17 — ИА Регнум. За терактом в Стамбуле стоят либо боевики террористической группировки «Исламское Государство», либо курды. С такой гипотезой выступила Дороте Шмид, эксперт по вопросам европейской политики, сотрудник Института международных отношений Франции. По её мнению, случившееся можно объяснить лишь двумя теориями. Скорее всего, за терактом стоят боевики ИГИЛ, которые хотят отомстить Турции за уничтожение большого числа своих террористических ячеек, сообщает Europe 1.

А. Горбаруков ИА REGNUM Даиш

Согласно другому предположению, теракт мог быть организован «курдскими радикальными сепаратистами». Так, в конце декабря турецкой полицией был застрелен курдский смертник в ходе перестрелки в аэропорту. «Между сепаратистами Рабочей партии Курдистана и турецкими властями на востоке страны ведется грязная война», — отметил аналитик.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что за произошедшим ранее взрывом в Стамбуле, в результате которого погибли 10 человек, стоял террорист-смертник из Сирии.