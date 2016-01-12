Москва, 12 января, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Новая версия автомобиля LADA появится в 2017 году. Это будет хэтчбек с полным приводом LADA XRAY Cross, сообщает агентство «Автостат».

lada33.ru Lada XRAY

Новый автомобиль будет оснащён теми же двигателями, что и LADA XRAY: на 106 и на 114 лошадиных сил. В планах производителей ещё одна, более мощная модель — с двигателем в 122 лошадиные силы. Коробка передач пятиступенчатая, в двух исполнениях: механическая и автомат.

Первые автомобили новой LADA XRAY начали производиться 15 декабря 2015 года. В продажу они поступят в середине февраля. Цена новинки пока не озвучивается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Тольятти началось серийное производство Lada Xray. До начала продаж «АвтоВАЗ» планирует выпустить 500 машин, чтобы отправить их дилерам для тест-драйвов и шоу-румов.

Предварительный план производства на будущий год составляет около 60 тыс. моделей. Предполагается, что стоимость Xray составит от 500 до 600 тыс. рублей.

Читайте подробнее: Вслед за «Вестой»: стартует серийное производство Lada Xray