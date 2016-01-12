Москва, 12 января, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Сохранение негативного внешнего фона и недостаточно высокие темпы восстановления российской экономики в 1 кв. 2016 года могут подтолкнуть российскую валюту до 78−80 рублей за доллар, считает финансовый аналитик ГК EXNESS Сергей Кочергин. По его словам, есть цель и выше — в районе 85 рублей за доллар, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

oane.ws Доллар

«На этом уровне следует ожидать интервенций ЦБ РФ по продаже валюты. Учитывая неблагоприятные внешние факторы, 29 января маловероятно понижение ЦБ РФ ключевой процентной ставки», — заявил Кочергин.

Он полагает, что сейчас искать «дно» на нефтяном рынке бесполезно, потому что инвесторы не уверены в состоянии китайской экономики, которая замедляется, и будущей траектории повышения процентных ставок в США: «По оценкам Всемирного банка, в текущем году годовые темпы роста ВВП Китая снизятся с 6,9% до 6,7%. В то же время ФРС прогнозирует повышение ключевой процентной ставки в США в 2016 году на достаточно большую величину — 100 б.п. до 1,25−1,5%».

Читайте также: Нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель

Аналитик подчеркивает, что инвесторы не доверяют официальной макроэкономической статистике из Китая, которая, по их мнению, является слишком оптимистичной: «Официальная китайская статистика показала, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая в декабре вырос с 49,6 п. до 49,7 п. Тот же показатель, рассчитываемый компаниями Markit и Caixin, в прошлом месяце наоборот снизился с 48,6 п. до 48,2 п».

Кочергин обращает внимание, что правительству РФ пора думать о пересмотре параметров бюджета РФ на 2016 год. «Активная трата денег из Резервного фонда, урезание расходов, приватизация госкомпаний и планомерное наращивание Минфином рублевого долга являются необходимыми мерами для удержания дефицита бюджета РФ в 2016 году на уровне 3%», — отметил аналитик.

Он также добавил, что после парламентских выборов стоит ожидать структурных реформ в РФ.

Рубль, который обвалился в начале года вслед за нефтью и достигал 76 по паре доллар-рубль, еще крепко держится, считает в свою очередь аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. «Если в конце декабря нефть в рублях отскочила от минимума на 2570 до 2730, то к понедельнику нефть в рублях обвалилась до нового минимума с 2009 года на 2470 (при заложенных в бюджет 3150), то есть падение рубля снова сильно отстает от падения нефти. Но очевидно, что текущие котировки нефти просто экстремально низки. Нефть находится под влиянием спекулятивных факторов в настоящий момент, постоянные обновления минимумов приводят к созданию негативных настроений у игроков, но с середины декабря не было никаких значимых новостей, реально негативных для рынка», — пояснил Михеев.

По его словам, так же спекулятивно нефть может в ближайшее время отскочить обратно к 38 долларам за баррель без видимого повода, а может и продолжить антиралли и показать 30 долларов за баррель.

Добавим, что на открытии Московской биржи 12 января доллар снова показал рост к рублю, преодолев отметку в 77 рублей. Евро подскочил более чем на рубль. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 января, составляет 75,9 рубля, курс евро — 82,8 рубля.