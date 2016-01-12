Нижний Новгород, 12 января, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Прокуратура Нижегородской области считает, что остановка общественного электротранспорта, произошедшая в конце декабря 2015 года, произошла из-за ненадлежащего исполнение обязанностей должностными лицами городской администрации, на которых в соответствии с законом возложена задача по организации транспортного обслуживания населения. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, это «ненадлежащее исполнение обязательств» возникло в период деятельности администрации города, возглавляемой Олегом Кондрашовым.

ИА REGNUM Нижегородский трамвай

Администрация города, как учредитель муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс», не в полном объеме исполнила обязательства по перечислению бюджетных средств в его адрес и у него образовалась задолженность за поставленную электроэнергию.

В результате 28−29 декабря текущего года из-за ограничения поставки электроэнергии «Нижегородэлектротрансу» на территории областного центра частично была прекращена работа наземного электротранспорта.

В прокуратуре также отмечают, что ранее в действиях Кондрашова были выявлены серьезные нарушения федерального законодательства, связанные с отчуждением городского имущества по заниженной стоимости, повлекшие сокращение доходов городского бюджета. Материалы прокурорской проверки стали основанием для возбуждения в отношении Кондрашова уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, по которому проводится предварительное расследование.

С целью устранения нарушений федерального законодательства и привлечения виновных должностных лиц к ответственности прокуратурой города главе городской администрации внесено представление.

Губернатору региона прокуратурой области предложено в пределах предоставленных полномочий принять меры для решения проблемы задолженности администрации города перед хозяйствующими субъектами, в том числе перед предпринимателями.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 декабря в Нижнем Новгороде были введены ограничения в работе электротранспорта — на линии не вышло две трети подвижного состава. Общий объем задолженности «Нижегородэлектротранса» перед энергетиками на тот момент составил около 160 млн рублей.

Одновременно с информацией о восстановлении работы электротранспорта появились сообщения о том, что из-за долгов МП «Нижегородпассажиравтотранс» ЗАО «Пассажирнефтьсервис-НН» прекратило заправлять муниципальные автобусы, работающие на городских маршрутах.