Симферополь, 11 января, 2016, 20:01 — ИА Регнум. В 2015 году из федерального бюджета в Крым поступило 30,8 млрд рублей, процент освоения этих средств республикой составил 83,3%. Об этом сообщила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико на встрече с главой Крыма Сергеем Аксёновым.

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«При исполнении расходной части бюджета Республики Крым за 2015 год за счёт республиканских средств процент освоения составил 95,7%, за счёт средств федерального бюджета процент освоения составил 75,2%. Всего из федерального бюджета поступило 30,8 млрд рублей, процент их освоения составил 83,3%», — проинформировала Кивико.

По мнению главы Крыма Сергея Аксёнова, не все средства освоены из-за блэкаута, который «выбил из колеи». Теперь же Крым попросит в правительстве РФ перенести сроки освоения этих средств.

На режим ЧС возложила ответственность и Ирина Кивико. «С учётом того, что с 22 ноября 2015 года на территории Республики Крым действует режим ЧС, часть средств не была освоена: не успели закрыть акты выполненных работ и перечислить деньги. Поэтому я ходатайствую перед вами об обращении в правительство Российской Федерации с тем, чтобы остатки, сложившиеся на муниципалитетах, и перевыполнение бюджета Республики Крым мы могли использовать в 2016 году», — сказала министр.

По её словам, из 105 миллиардов рублей расходной части бюджета Крыма на 2015 год фактически использовано 94 млрд руб., или 89%. Перенести исполнение бюджета на 2016 год необходимо на сумму в объёме около 8 млрд рублей.

«Я обращусь в правительство Российской Федерации. Но все министерства, ответственные за освоение бюджетных средств, должны написать служебные записки, в которых должен быть расписан порядок освоения средств, сроки и ответственные лица», — сказал Аксёнов.

Ранее правительство РФ уже вело переговоры с Крымом о переносе части мероприятий по федеральной программе развития республики с 2015 на 2016−2017 годы.