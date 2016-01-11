Ереван, 11 января, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Интервью Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, в котором глава РПЦ заявил о том, что в Османской империи не уничтожили христианские меньшинства, вызвал большой общественный резонанс в Армении.

www.patriarchia.ru Патриарх Кирилл и Католикос всех армян Гарегин II у мемориала жертвам Геноцида армян «Цицернакаберд» в Ереване

Пользователи соцсетей требовали от руководства армянской Апостольской церкви и МИД Армении получить официальные разъяснения по поводу заявлений главы РПЦ.

В рождественском интервью Дмитрию Киселеву, которое транслировалось по телеканалу «Россия 1» Патриарх Кирилл говорил о ситуации на Ближнем Востоке, об отношениях христиан и мусульман. По его словам, в Сирии, Ираке и других местах христиане оказались в крайне сложном положении. «Отношения христиан и мусульман никогда не были безоблачными, были случаи насильственной исламизации, завоевания христианских земель, но, если не учитывать военные действия, которые всегда сопровождались потерями что с той, что с этой стороны, в исламском мире никогда ничего подобного нынешним событиям не было», сказал патриарх. Он привел в пример Османскую империю. «Возьмем, к примеру, турецкую, Османскую империю, да, там были христианские меньшинства, но их не уничтожили», — заявил он.

По поводу нашумевшего интервью, 11 января официальный Эчмиадзин обратился за разъяснениями в Московский патриархат, где заявили, что в ближайшее время прокомментируют заявление предстоятеля Русской православной церкви.

Ответ руководителя пресс-службы Патриарха Московского и Всея Руси священника Александр Волкова не заставил долго ждать. Комментируя интервью Патриарха Кирилла, он заявил, что позиция Русской Православной Церкви по вопросу Геноцида армян остается неизменной.

«В своем интервью телеканалу «Россия» Святейший Патриарх Кирилл говорил об ужасающем и беспрецедентном положении христиан в Сирии и Ираке в последние годы. В этом контексте Святейший привел пример историю Османской империи, где были такие периоды, когда вводившийся порядок обеспечивал относительную безопасность и стабильность в жизни религиозных меньшинств.

Отсутствие такого порядка всегда, как в Османской империи 100 лет назад, так и в современных Ираке, Сирии, Ливии приводит к трагическому развитию событий. Именно поэтому мы называем современные события геноцидом.

Позиция нашей Церкви по вопросу геноцида армян многократно ясно выражалась в многочисленных официальных заявлениях и посланиях Патриарха. Ярким свидетельством нашей позиции является участие Русской Православной Церкви на самом высоком уровне в важных событиях жизни Армянской Апостольской Церкви: участие Его Святейшества в освящении армянского собора в Москве, визит делегации Русской Церкви в Ереван для участия в памятных мероприятиях, посвященных столетию Геноцида в прошлом году.

Позиция Русской Церкви остается неизменной, мы всегда открыто публично отстаивали и продолжим отстаивать эту позицию на международных, межхристианских и межрелигиозных площадках», — сказано в комментарии священника Александра Волкова.

ИА REGNUM неоднократно цитировало заявления Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла о важности того, чтобы Геноцид армян в Османской империи не был предан забвению.

«Такого рода трагедии не могут быть вычеркнуты из исторической памяти людей, потому что они могут повториться. Мы сейчас живем в то время, когда христиане на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в некоторых других регионах подвергаются страшной опасности. Их уничтожают только потому, что они христиане», — заявил предстоятель на встрече с католикосом-патриархом Армянского католического Дома киликийского Нерсесом Петросом XIX 30 апреля 2015 года.

В 2010 году в рамках визита в Армению Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил мемориал жертвам Геноцида армян «Цицернакаберд».

Патриарх Кирилл и Католикос всех армян Гарегин I I возложили цветы к вечному огню. После этого предстоятель Русской православной церкви посадил ель на Алее памяти парка «Цицернакаберда».