Лондон, 11 января, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Эксперты британского журнала The Economist скорректировали уровень недооценки российского рубля согласно индексу бигмака. Соответствующий материал издание опубликовало сегодня, 11 января.

businesspskov.ru Биг-Мак

По подсчетам экономистов, сейчас российский рубль недооценен на 69%. Реальная цена доллара США в Российской Федерации должна составлять 23,12 рубля, а не колебаться на уровне 75 рублей, считают британские экономисты.

Индекс бигмака довольно спорное понятие, однако, не лишенное логики. В основе индекса бигмака лежит идея, согласно которой стоимость одинаковых товаров в разных странах мира должна быть примерно одинаковой. Для удобства подсчетов индекса была выбрана стоимость бигмака, так как он продается во всем мире, и его состав практически неизменен во всех странах.

Получается, что сейчас один бигмак в США стоит $4,93, а в России — $1,53 или 114 рублей. Выходит, что на $5 в США можно купить только один бигмак, а в России, если конвертировать эти деньги в рубли, сразу три.

Таким образом, получается, что российский рубль недооценен на 69%. По предыдущей оценке индекса бигмака рубль был недооценен на 60,7%.

Самой недооценённой валютой в мире, согласно индексу бигмака, остается венесуэльский боливар (недооценен на 86,5%), российский рубль занял второе место, третье досталось украинской гривне (68,7%).