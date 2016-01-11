Новосибирск, 11 января, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Сокращение расходов бюджета Новосибирской области еще возможно, но вот только «резать» уже нечего, а рассчитывать на федеральные субсидии региону не приходится, и пока губернатором не выберут «какого-нибудь олигарха», область «никому не будет нужна». Об этом заявил в скандальном интервью депутат законодательного собрания области от «Единой России», глава комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Николай Мочалин.

rusbatya.ru Сороки

Интервью вышло на портале «Тайга.инфо» и вызвало бурную реакцию не только в Новосибирской области, но и в других регионах, спровоцировав, по большому счету, первый в регионе политический скандал наступившего года.

Депутат напомнил, что бюджет региона на 2016 год был принят с дефицитом в 5,8 млрд рублей, доходы запланированы на уровне 103 млрд, расходы — 108,8 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом, расходы снижены почти на 8 млрд рублей, но Мочалин считает, что это не предел, и расходы могут быть сокращены еще больше.

«Все очень сильно зависит от внешних факторов, социально-экономической ситуации в целом, — отметил депутат. — Сейчас ничего плохого-то нет, только резкое повышение цен, которое произошло, на мой взгляд, по простой причине — эмбарго. Запретили ввоз наши ребята, они же крутые, умеют — и живут нормально, никто их не может ни к стенке [поставить], ни посадить. Доходы же у людей настолько безобразно низкие, так что резать социальные расходы нельзя».

Парламентарий признал, что социальных льгот «слишком много», но лишить их, например, через критерий нуждаемости, можно только «небольшую часть». При этом он отмечает, что на «социальные обязательства» сначала необходимо заработать. А в реальности, «похоже, зарабатывать разучились». «И что начинаем делать? Запрещаем! Киоски запретили, торговлю спиртным, куревом запретили, большегрузы остановили на въезде в Новосибирск. «Платон» этот — то же самое: кто работает, на того и грузят», — заявил Мочалин. Не забыл чиновник и о недавно принятом запрете на строительно-монтажные, ремонтные и разгрузочно-погрузочные работы с 22:00 до 7:00 и с 13:00 до 15:00.

«Только начали дома ремонтировать, вроде что-то пытаемся еще строить, и сами же принимаем законопроект, что шуметь нельзя. Некоторые наши лидеры говорят, что это народный закон, — отметил Мочалин. — Да какой, к черту, народный? Народу скоро жрать будет нечего! Из чего народу пенсию выплачивать? Насколько я понимаю, приоритеты перепутались, на мой взгляд, приоритет — это экономика».

По мнению Николая Мочалина, в наступившем 2016 году стоит ждать еще больше запретительных и ограничительных мер. По его словам, «по-другому действующее руководство страны действовать неспособно».

Кроме того, депутат уверен, региону также не приходится рассчитывать на федеральные субсидии, которые в 2016 году будут значительно урезаны большинству регионов страны. Для получения этих денег область должна быть нужна «какому-то важному лицу в Кремле», чего сейчас не наблюдается.

«Посмотрите сейчас распределение бюджетных средств — кому сколько. Нам там ничего не дают. Или нужно, чтобы сюда кто-то переселился, как раньше президент расселял миллиардеров по регионам-изгоям, чтобы они кормили эти самые регионы. Нам какого-нибудь олигарха выбрать губернатором — пока не будет личного интереса, наша область никому не будет нужна», — резюмировал в интервью Мочалин.

На заявления Мочалина тут же отреагировал Общероссийский народный фронт. В ОНФ считают, что чиновники должны активнее заниматься решением возникающих проблем, а не разглагольствованием о них в средствах массовой информации. «Прежде чем давать советы руководству страны, не мешало бы ответить на вопрос, а все ли сделал депутатский корпус для пополнения доходной части и обеспечения ее роста в изменившихся обстоятельствах. Или продолжает ждать манны небесной, которая после подобных сетований должна пролиться на регион из Минфина?» — отметил заместитель председателя Центральной ревизионной комиссии ОНФ, зампред комитета Госдумы по экономической политике Виктор Климов, подчеркнув, что доходы учрежденных и непосредственно руководимых парламентарием без отрыва от депутатской деятельности коммерческих компаний только растут.

По данным Фронта, согласно данным СПАРК, в 2013 году чистая прибыль ООО «ТПК ЗЖБИ-4» (учредителем и владельцем 100% акций является Мочалин) составила 10,5 млн рублей, а в 2014 году — более 15 млн руб. «Оставим вопросы о возможном конфликте интересов Мочалина — являясь руководителем комитета по строительству, он владеет акциями и руководит компаниями, непосредственно работающими в строительной отрасли, — на совести депутатского корпуса Новосибирской области. Но задекларированный доход депутата-бизнесмена (данные с сайта Заксобрания Новосибирской области) также довольно стабильный: в 2011 г. — 2,8 млн рублей, в 2012 г. — 6,8 млн рублей, а в 2013 г. — 9 млн рублей. У супруги, которая является совладелицей ряда его компаний и обладательницей девяти земельных участков общей площадью 9363 кв. м, доход растет примерно такими же темпами, — привел данные Климов. — Так, может быть, именно забота о своем личном благосостоянии мешает депутату полностью отдаться решению сложных, но решаемых проблем текущей экономической ситуации региона».

Представитель ОНФ подчеркнул, что Мочалин руководит комитетом по довольно серьезной проблематике без отрыва от управления своими активами, а в сфере ЖКХ в Новосибирской области пока не заметно каких-либо серьезных успехов в каком-либо направлении отрасли. «Возможно, пришло время сделать выбор — либо использовать имеющиеся рычаги, которые предоставляет пост депутата и председателя комитета, и направить силы на решение проблем, чего и ждут от облсобрания избиратели, либо уступить место тем, кто сможет уделять общественным интересам больше времени. Ведь, как говорится, кто хочет решать проблемы, тот их решает, а не ищет причины, почему их нельзя решить», — считает Климов.

Комментарий Климова появился на сайте ОНФ 11 января 2016 года, однако спустя несколько часов новость исчезла, и ссылка на информацию стала неактивна. Как сказали ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, новость была убрана с сайта для корректировки, после которой она вновь появится.

Второй секретарь обкома КПРФ Ренат Селейманов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM подчеркнул, что социально-экономическая ситуация в Новосибирской области действительно «не блещет», но в таком же положении сегодня находятся практически все регионы России.

«Бюджеты всех уровней меньше по сравнению с прошлым годом. У нас по официальной статистике 5% составляет падение реальных доходов населения. Сокращение примерно 25% объемов в строительстве, несмотря на то, что просматривается положительная динамика по сданному жилью. Несколько лучше Новосибирская область выглядит по среднероссийским показателям по промышленности за счет того, что у нас оборонное предприятие — 58 млрд оборонный заказ. 100,7% — индекс промышленного производства у нас, тогда как по среднероссийскому показателю снижение. Поэтому в целом ситуация не сильно хуже, чем в других регионах и чем в среднем по стране, но далеко не блестяща. Кризис на всех отражается, в том числе и на Новосибирской области. Бюджет развития и в области, и в городе сократился, мы практически занимаемся выживанием. Те же самые проблемы у нас и с федеральным бюджетом», — заявил Ренат Сулейманов.

Как отметили ИА REGNUM в региональном отделении партии «Единая Россия», интервью Николая Мочалина, выступившего с критикой в адрес руководства страны и некоторых принятых политических решений, взбудоражило политическую общественность региона.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской области Андрей Панферов, который неоднократно отмечал, что Новосибирская область слишком часто фигурирует в скандалах, не имеющих под собой основания, в том числе и на федеральном уровне, подчеркнул, что Мочалин высказал свою точку зрения, и она никак не может быть официальной и отражать мнение большинства партийцев и депутатов.

«Однако его высказывания активно начинают тиражировать в СМИ непонятно зачем, и складывается впечатление, что эту позицию разделяют многие, но это не так. Я во многом с ним не согласен. Волею судеб во время службы я сталкивался с таким явлением, как ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), и считаю, что действия России в Сирии верны. Потому что ИГИЛ, это, прежде всего, «продукт» тех, которые хотят кроме мирового передела нанести еще и России урон. А в отношении экономики могу сказать, что сейчас, действительно, в стране очень тяжелое экономическое положение. Но я уверен, что руководство страны, принимая любое решение, четко просчитывает и понимает все нюансы, отталкивается, прежде всего, от логической основы. Да, проблем много и в регионе, и в стране, но когда их было мало? Я считаю себя гражданином страны, патриотом, поэтому кричать «караул» считаю рано, надо сначала что-то сделать. Конструктивно подойти к решению вопроса».

«Я бы советовал не обращать так много внимания на фразу про олигарха, которого нужно сделать губернатором Новосибирской области, которая так понравилась СМИ, — заявил в свою очередь ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — На самом деле Мочалин поднял в интервью очень серьезные проблемы, связанные с распределением полномочий и финансовых ресурсов между уровнями власти. Тренд последних лет — федеральные власти стремятся как можно больше полномочий перекинуть регионам, при этом не всегда справедливо решается вопрос о финансовом обеспечении этих полномочий. То же касается и местного самоуправления. В итоге «на местах» сейчас крайне сложная ситуация, особенно с учетом кризиса и позиции «условной Москвы», которая не снижает популистские расходы, а даже склонна их увеличивать».

При этом, отмечает эксперт, региональные лидеры предпочитают «брать под козырек» и публично не обсуждать эти противоречия. «В качестве редкого исключения можно назвать забайкальского губернатора Константина Ильковского, у которого из-за вышеназванных процессов начались задержки зарплаты работникам бюджетной сферы и который в конце прошлого года вступил в полемику с Ольгой Голодец, — добавил Савостин. — В региональных властных элитах зреет недовольство таким положением вещей. Это, конечно же, не бунт, но ситуация все равно очень напряженная».