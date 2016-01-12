Почему российская экономика все никак не рухнет?
Берн, 12 января, 2016, 07:21 — ИА Регнум. В Швейцарии оценили «предсказания» Алексея Навального о грядущем нашествии вороватых русских бюрократов, а также вообще степень влияния на обстановку в Швейцарии приезжающих на пмж русских. Обозреватель ИА REGNUM Владимир Козловский внимательно ознакомился с результатами «расследования».
Апокалипсические «прогнозы» и пугалки Навального о
нашествии варваров российских чиновников подтверждения не нашли. Местные журналисты с цифрами в руках наглядно доказали ошибочность подобных утверждений российского оппозиционера.
Что касается российской экономики, то она, по мнению швейцарцев, и тяжела, и неказиста, но, к удивлению и досаде западных корифеев экономической мысли, в противостоянии с навязанными нашей стране санкциями который уже год демонстрирует свою эффективность. И в чем тут фокус — непонятно.
Подробности читайте здесь: Швейцария: экономика русских парадоксально эффективна
Все статьи автора: Владимир Козловский