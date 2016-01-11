Орел, 11 января, 2016, 14:17 — ИА Регнум. 21 пригородный железнодорожный маршрут сокращается в нескольких регионах Центрального федерального округа с января, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ОАО «ППК «Центральная». Еще в ряде регионов изменены дни курсирования электричек либо сокращены маршруты.

rzd.ru Электричка

Так, в Смоленской области с 1 января изменены дни курсирования шести поездов — № 6202 сообщением Сафоново — Вязьма теперь ходит ежедневно кроме воскресенья, № 6207 сообщением Вязьма — Сафоново — ежедневно кроме субботы, № 6343/6344 сообщением Калуга — Вязьма — только по выходным дням, № 6347/6348 сообщением Вязьма — Калуга также только по выходным дням, а электричка № 6433, № 6432 Ржев — Вязьма — по вторникам и четвергам.

В Калужской области прервано пригородное сообщение с Тульской области — теперь поезда № 6410, № 6542, № 6539, № 6541 сообщением Сухиничи — Белев будут курсировать только на участке Сухиничи — Козельск. Таким образом, тульский райцентр Белев остается вовсе без железнодорожного сообщения.

В Орловской области отменено сразу шесть поездов. Это электрички № 6356, № 6358, № 6355, № 6357 сообщением Верховье — Измалково (соединявшие регион с Липецкой областью), а также № 6323, № 6324 сообщением Мценск — Орел. Движение последних двух обещают возобновить с 25 апреля до 1 октября.

В Брянской области железнодорожники изменили маршрут следования для поезда № 6905, № 6906 сообщением Унеча — Злынка — теперь электрички будут ходить только от Унечи до Новозыбкова. Это означает, что райцентр Злынка остался без электричек.

В Рязанской области с 11 января отменят сразу 11 пригородных поездов: № 6962, № 6961 сообщением Павелец — Желтухино, № 6964, № 6963 сообщением Павелец — Ряжск-1, № 6016, № 6007 Рязань — Голутвин (эти две электрички возобновят движение на дачный сезон — с 27 марта по 29 октября, по выходным), № 6058, 6062, 6053, 6057 сообщением Сасово — Кустаревка, № 6056 сообщением Сасово — Пичкиряево.

Причиной отмены пригородных поездов в ППК назвали снижение заказа со стороны региональных властей.

«Правительства регионов самостоятельно определяют объемы пригородных перевозок, необходимые для обеспечения транспортной мобильности населения. Ежегодно ОАО «Центральная ППК» заключает договор с каждым из 11 регионов обслуживания. В договоре между субъектом РФ и перевозчиком содержится информация о заказе на перевозки: маршруты, количество поездов, их составность. Договором закреплено обязательство перевозчика выполнять заказ в полном объеме, а заказчика — оплачивать данные услуги. Все региональные власти, кроме Москвы и Московской области сократили свои заказы на пригородные ж/д перевозки в 2016 году», — говорится в сообщении.

Вместе с отменой некоторых пригородных поездов с 1 января выросла стоимость проезда в электричках — в Брянской области до 19,8 рубля за зону, в Калужской — до 23,4 руб., в Курской — до 19 рублей, в Рязанской проезд одной зоны теперь составляет 20,5 рублей, в Тверской — 24,2 рубля, в Воронежской — 19 рублей.