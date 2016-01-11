Вильнюс, 11 января, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Литовский портал 15min. lt — один из лидеров интернет-СМИ Литвы опубликовал статью о «нейтрализации коллаборантов в Литве». Инструктор центра обучений Союза стрелков Литвы, майор в запасе Альбертас Даугирдас и член Союза стрелков Литвы из отделения снайперов Шарунас Ясюкявичюс подготовили свод рекомендаций для властей Литвы о том, как бороться с «пятой колонной» Литвы — людьми, которые не согласны с политикой властей. Их они называют «коллаборантами». ИА REGNUM сегодня, 11 января, публикует наиболее яркие предложения из инструкции Союза стрелков Литвы, которая является военизированной организацией, финансируемой из бюджета Литвы.

simpalslab.com Президент Литвы Даля Грибаускайте

«Наверное, нужно разделить две основные цели. Первая — запугать коллаборанта, заставить его не осуществлять враждебную деятельность. Вторая — полностью уничтожить. Начнем с более простого варианта — запугивания», — делятся своими идеями Даугирдас и Ясюкявичюс. По их словам, самый простой, легко осуществимый и достаточно эффективный способ борьбы с инакомыслием — листы с предупреждением.

«Проще всего бросить письмо в почтовый ящик. Адресованное конкретному лицу с конкретными требованиями. Необходимо указать срок, к которому он должен прекратить вредительскую деятельность. Написать, какие санкции предусмотрены. Можно предупредить несколько раз. После первого предупреждения выполнить какие-либо действия, которые были изложены в первом предупреждении. Только нужно иметь в виду, что такое действие вызывает дополнительные вызовы для самих борцов. После предупреждения могут быть приняты контрмеры. Усиленное патрулирование, личная охрана», — пишут стрелки, добавляя, что могут инициироваться «чистки, обыски, аресты».

Запугивание может начинаться с самой простой формы — писем. «Если это неэффективно, тогда можно предпринять другие действия — поджог, битье окон, уничтожение имущества», — добавляют они. По их мнению, эффективная мера — надписи в общественном пространстве. «На имуществе коллаборанта, на автомобиле, доме. Высмеивающие, унижающие надписи», — продолжают Даугирдас и Ясюкявичюс.

«Чаще всего такие угрозы пытаются скрыть, поэтому повторно лучше «вручить» публично. Например, вместе с кирпичом через окно рабочего места. Тогда об этом узнает больше коллаборантов. Они также будут запуганы. Помимо этого, после выполнения угрозы для других коллаборантов будет серьезный сигнал», — говорится в тексте инструкций.

Другая мера — запугивание близких. «Пусть говорят, что это аморально, но это эффективно. Необязательно угрожать физической расправой. Можно просто поговорить. Запуганная жена окажет большее воздействие, чем 10 писем с угрозами. Обычный разговор с женой, с объяснением, что, если муж не прекратит деятельность, тогда и вы, и ваши дети пострадают. Можно вручить записку ребенку, чтобы он передал. Часто коллаборанты стараются скрывать своих близких, как и борцы. Очень эффективно прислать коллаборанту фотографию его близких. Лучше рядом с борцами. Для него это будет серьезный сигнал, что его семья не в безопасности. Можно получить информацию, куда вывезена семья, и найти ее. После первых вежливых предупреждений, если он не поймет такие разговоры, можно избить. Другой эффективный способ — в общественном месте привязать к столбу позора с надписью на шее. Эффективнее обнаженного. Или обнаженного выбросить из машины в общественном месте. Тоже с надписью на шее. Без сомнения, нужно не забыть распространить фотографии этой картины в социальных сетях. Особенно болезненно морально», — пишут Даугирдас и Ясюкявичюс, отмечая, что это «легкие формы морального давления».

«Если угрозы не дают эффект, тогда нужно перейти к более жестким аргументам — физическим наказаниям — лишению свободы. Необходимо показать, что будет предприняты все более болезненные меры», — говорится в инструкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве Холокост носил самый жестокий масштаб. Еще до прихода нацистов в Литву, этнические литовцы уничтожили значительную часть еврейского населения. Всего было уничтожено порядка 98% всех евреев Литвы.

Напомним, Департамент государственной безопасности в своих ежегодных отчётах называет русскоязычных граждан Литвы, занятых в общественной деятельности, или работающих в СМИ, угрозой национальной безопасности. В этот список попали и ученики русскоязычных школ.