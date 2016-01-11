Анкара, 11 января, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Турция всегда действовала спокойно в конфликте с Россией, и Москве необходимо принимать решения в том же ключе. Об этом, как передает Reuters, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

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Ранее Чавушоглу, который в конце 2015 года посетил Общество русской культуры и искусства в Анталье, отметил: «Не беспокойтесь, однажды отношения Турции и России вновь вернутся в прежнее русло».

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против Турции. Документ фактически вводит санкции против турецкого бизнеса.

Ограничительные меры включают в себя запрет на ввоз некоторых турецких овощей и фруктов, отмену безвизового заезда для турок, запрет турецким компания выполнять определенные виды работ, а еще запрет на прием жителей Турции на работу с 1 января 2016 года.