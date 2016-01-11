Санкт-Петербург, 11 января, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Незаконную деятельность игорного клуба пресекли полицейские в Петербурге. Клуб был оборудован в трехэтажном частном доме и оснащен десятками игровых автоматов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 11 января, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

78.mvd.ru Незаконный игорный клуб в Петербурге

Игровой клуб был выявлен в частном особняке на Выборгском шоссе Петербурга. Здание огорожено глухим металлическим забором с камерами видеонаблюдения. На первом этаже были размещены три зала с игровыми автоматами, второй этаж был оборудован под VIP-зал, на третьем этаже размещался персонал, обеспечивающий круглосуточную работу заведения. Также в здании функционировал бар с сомнительной алкогольной продукцией, разлитой в пластиковую тару.

Когда в притон нагрянули сотрудники полиции и бойцы СОБРа, в коттедже находились около 10 посетителей-игроков, охранник, администратор клуба и бармен.

«При осмотре места происшествия был изъят 61 электронный игровой аппарат, а также иные предметы и документы, свидетельствующие об осуществлении незаконной игорной деятельности. В кладовой комнате полицейские обнаружили 6 игровых автоматов, разобранных для перепрограммирования с целью дальнейшего использования в игорном бизнесе», — сообщили в полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В ходе расследования будут выявлены лица, причастные к совершению данного преступления. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

Напомним, что Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» игорный бизнес в РФ признан незаконным. С 1 июля 2009 г. азартные игры в России разрешены лишь в четырех специальных зонах — Алтайском, Приморском, Краснодарском краях и Калининградской области. Вне указанных территорий игорный бизнес запрещен.