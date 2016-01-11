Рига, 11 января, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Переписка Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Латвии с Российской службой ветеринарного и фитосанитарного надзора «Россельхознадзором» об отмене запрета на импорт в Россию рыбы и рыбопродукции продолжается, но пока безрезультатно, признал в разговоре с журналистами министр земледелия Янис Дуклавс, сообщает портал Delfi.lv.

nra.lv Латвийские шпроты

По его словам, ПВС непрестанно отвечает на письма «Россельхознадзора», но, несмотря на это, переписка с этим ведомством успехом не увенчалась, что заставляет думать о том, что эта ответственная российская служба не желает разрешать возобновление экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Россельхознадзор» с 4 июня 2015 года запретил ввоз рыбы и рыбных консервов из Латвии и Эстонии. Поводом для этого стали нарушения ветеринарно-санитарных требований, выявленные ветспециалистами. Ветслужба Германии также выявила четырёхкратное превышение содержания диоксина в консервах печени трески, изготовленных на латвийском предприятии Kolumbija Ltd.

Введенный Россельхознадзором запрет на поставку рыбных консервов в Россию ощутимо ударил по латвийским производителям рыбной продукции. Так, министр земледелия Латвии Янис Дуклавс, комментируя решение России ввести запрет на ввоз в страну латвийских консервов, 10 июня 2015 года в интервью передаче «900 секунд» заявил, что размеры убытков могут составить от 100 до 200 млн евро.

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