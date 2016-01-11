Вашингтон, 11 января, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Ученые NASA подсчитали, что через 60 лет на Земле может произойти потоп, который смоет с лица планеты несколько европейских столиц, в том числе Токио, а кроме того, и часть США. Глобальное затопление может произойти, считают специалисты, к 2075 году из-за критического таяния льдов. Об этом сообщает Planet Today.

Джон Мартин. Всемирный потоп. 1828

Таким образом, примерно через шестьдесят лет уровень воды в Мировом океане «перешагнет» критическую отметку на два метра, в результате чего могут быть затоплены Токио, Лондон, Амстердам, часть США и другие мегаполисы.

Сотрудники NASA сделали такие выводу благодаря результатом своих исследований. Эксперты разработали специальную программу, которая основывается на факторах многолетних климатических изменений, таянии ледников, движении Земли, ее спутника и других планет, а также на уровне воды Мирового океана. Все эти данные ученые ввели для расчетов в суперкомпьютер NASA, который смоделировал возможную ситуацию на шестьдесят лет вперед. В результате катастрофы, которую спрогнозировали в Национальном космическом агентстве США, может погибнуть часть человечества. А выжившие, в свою очередь, станут свидетелями резкого изменения климата, которое повлечет за собой возникновение и развитие новых видов болезней и голод.

Стоит отметить, что, кроме этой шокирующей информации, которую дал суперкомпьютер NASA, он также предрек практически полное исчезновение на планете земли, что может произойти через тысячу лет. Это явление может произойти из-за резкого поднятия уровня воды в Мировом океане.

ИА REGNUM напоминает, осенью 2015 года мировые СМИ сообщали о всемирном потопе, однако тогда Национальное космическое агентство США опровергло эту информацию.

В октябре 2014 года специалисты Потсдамского института изучения климатических изменений в Германии опубликовали прогноз, согласно ему ближе к 2100 году из-за таяния континентальных льдов уровень Мирового океана повысится на 0,75−1,5 метра. Вследствие чего мегаполисы Европы и Америки в случае правильности прогноза могут оказаться затопленными. В наивысшей зоне риска Венеция, Лос-Анджелес, Амстердам, Гамбург, Санкт-Петербург и некоторые другие крупные города.