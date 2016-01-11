Краснодар, 11 января, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Жители Новороссийска выступают против строительства храма на Малой Земле. Свое возмущение горожане в очередной раз попытались донести до местных властей, записав видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В видеообращении своё слово главе государства сказали жители Новороссийска Вениамин Голубитченко — член Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края, сопредседатель Совета по экологической безопасности при главе Новороссийска и член Совета Экологической Вахты по Северному Кавказу Татьяна Трибрат, представитель молодежи города Михаил Букарин, представитель инициативной группы жителей Новороссийска Елена Москвичева.

change.org В Новороссийске строят кафедральный комплекс

Строительство огромного соборного комплекса — Морского кафедрального собора — рядом с памятником природы «Суджукская лагуна», мемориальным комплексом «Малая Земля» и городским пляжем вызвало негодование жителей Новороссийска. Конфликт вокруг этой ситуации разгорается уже несколько месяцев. Место возведения святыни 24 октября 2014 года лично освятил патриарх Кирилл, но горожане не придали этому особого значения, пишет «Югаполис». Но когда в сентябре 2015 года началось строительство храма, возводимый собор стал предметом споров и дискуссий.

Добавим, что это не первое обращение на имя президента РФ. По данным Эковахты по Северному Кавказу, в начале января этого года новороссийцы уже записали и выложили в интернет видеообращение к Владимиру Путину и патриарху всея Руси, посвященное проблеме строительства кафедрального комплекса. По их мнению, проектируемый в рекреационной зоне города кафедральный комплекс площадью застройки около пяти гектаров уничтожит значительную часть мемориальной зоны «Малая Земля» и исказит пропорции памятника войны.

«Кроме того, это несет серьезную экологическую проблему. Здесь зимует большое количество птиц, практически со всей России, и останавливается на пролете, но большой приток людей и огромное сооружение изменят экологическое состояние этого места и сделают проблематичной и зимовку, и остановку на пролете многих птиц», — говорится в обращении. Несмотря на то, что против строительства выступила значительная часть горожан, работы по возведению храма продолжаются.

Между тем есть и другие мнения по поводу возведения храма. «Не надо говорить от всех новороссийцев!!! Малая Земля — это и есть святое место, и что-то никого раньше не волновало, что голые в купальниках купаются на косе. Попахивает заказухой! Храму быть!!! [… ] Это и будет тот мемориал памяти на века! Иначе лет через 50 там очередной микрорайон вырастет», — комментирует видеообращение пользователь Юрий К.﻿

В петиции «Не допустите строительства храма в мемориальной зоне Малой Земли», размещенной на популярной онлайн-платформе для гражданских инициатив, отмечается, что «решение о строительстве собора принималось без учёта мнения горожан, а сбор средств на него зачастую является принудительным, а не добровольным».

«Просим рассмотреть возможность переноса места строительства в такое место Новороссийска, где бы оно не наносило вред природе и историческим местам города», — пишут горожане.

Добавим, что на сегодня под петицией подписались свыше 3,4 тыс. человек. Всего же необходимо собрать 5 тыс. подписей.