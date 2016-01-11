Ташкент, 11 января, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Узбекистан планирует освоить в 2016 году иностранные инвестиции в объеме $4,042 млрд по 154 инвестиционным проектам, сообщает агентство Sputnik. Инвестиционная программа на 2016 год утверждена постановлением президента Узбекистана Ислама Каримова.

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Как сообщает издание, за счет иностранных кредитов под гарантию правительства планируется освоить $1,339 млрд по 69 проектам, за счет прямых иностранных инвестиций — $2,703 млрд по 85 проектам. «Наибольший объем иностранных инвестиций — $2,29 млрд по 34 проектам — намечается освоить в топливно-энергетическом секторе. Из них за счет прямых инвестиций зарубежные компании планируют вложить $2,104 млрд в 14 проектов в нефтегазовой отрасли», отмечается в публикации.

В частности, российская НК «ЛУКОЙЛ» в 2016 году инвестирует $879 млн в реализацию двух СРП в Узбекистане общей стоимостью более $8 млрд, китайская CNPC приступит к строительству четвертой линии узбекского участка газопровода «Центральная Азия-Китай» общей стоимостью $800 млн.

«Консорциум южнокорейских Daewoo и Hyundai завершит модернизацию планируется освоить 907 миллионов долларов иностранных инвестиций.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане в течение предстоящих 5 лет предусматривается реализация более 900 инвестиционных проектов по созданию новых высокотехнологичных производств и кардинальной модернизации.