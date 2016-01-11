Канада, 11 января, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В Канаде из-за сильных морозов вышел из строя единственный мост через реку Нипигон на севере провинции Онтарио, соединяющий восточную и западную часть страны, сообщает телеканал CBC.

scanvine.com Треснувший мост через реку Нипигон в Канаде

По данным СМИ, от холодов (температура в регионе опускалась до минус 30 градусов Цельсия) в нем появилась трещина. Как сообщает полиция, мост закрыт на неопределенное время с 10 января по причине «технической неисправности».

Мост, находящийся в 100 километрах к северо-востоку от города Тандер-Бей, является частью трансканадской магистрали. Первая очередь нового вантового моста через реку Нипигон была открыта в ноябре 2015 года.

В городе Тандер-Бей открыты пункты временного размещения для тех, кто не смог добраться до пункта назначения.