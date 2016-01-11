Таллин, 11 января, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Жена президента Эстонии, гражданка Латвии Иева Ильвес (до замужества — Купце) заявила, что отказывается от привилегий «первой леди» страны и не будет выполнять публичных обязанностей, связанных с этим статусом. Об этом сегодня, 11 января, сообщило эстонское гостелевидение ETV со ссылкой на канцелярию президента.

Иева Ильвес

В заявлении новоиспеченной жены президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса говорится, что «…она отказывается от предусмотренных законом ежемесячной представительской платы, секретаря и служебного автомобиля. После заключения брака Иева Ильвес также не считает себя публичным лицом…» Решение Иевы Ильвес породило юридическую коллизию, так как в Эстонии обязанности жены главы государства до сих пор не были точно определены законодательно.

По словам председателя правовой комиссии парламента Эстонии, члена Социал-демократической партии (так называемой «президентской партии Эстонии» — прим. ИА REGNUM) Хельо Пикхоф, закон не возлагает на жену президента страны обязанностей, поэтому она может от них отказаться. Жена эстонского президента даже не обязана жить в стране или быть в курсе происходящего в ней, добавила Пикхоф. Быть на мероприятиях, отвечать на вопросы журналистов или выступать публично — это решение остается исключительно за самой госпожой Ильвес.

При этом, добавляет парламентарий, не выполняя обязанностей «первой леди», Иева Ильвес не сможет отказаться от благ и привилегий «первой леди» страны с сентября 2016 года: «С того момента, как Тоомас Хендрик Ильвес больше не будет выполнять функции президента, государство обязано выплачивать его жене представительскую плату, размер которой составляет 20% от должностного оклада президента. И закон не предусматривает, что супруга может от этого отказаться».

Ближайшее публичное и официальное появление супруги Ильвеса связано с президентским приемом 24 февраля в Концертном зале «Эстония», но теперь не ясно, относится ли эта обязанность к новой жене эстонского президента. Не менее важным выглядит и вопрос гражданства Иевы Ильвес. Свое недовольство решением новой жены президента Эстонии уже высказали журналисты, политики и политологи страны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2 января в Эстонии состоялась свадьба 62-летнего президента Тоомаса Хендрика Ильвеса и 38-летней работницы Министерства обороны Латвии Иевы Купце. Церемония была закрыта для широкой публики и прошла в узком семейном кругу. Сотрудники СМИ были допущены в церковь лишь в самом конце церемонии венчания. 30 апреля 2015 года президент Ильвес и его супруга Эвелин Ильвес официально расторгли заключенный в 2004 году брак, от которого у них осталась дочь Кадри.