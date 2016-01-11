Буэнос-Айрес, 11 января, 2016, 10:36 — ИА Регнум. В аргентинской провинции Энтре-Риос — одной из самых пострадавших от наводнения — уровень воды в реке Уругвай постепенно стабилизируется, передает Telam.

que.es Наводнение в Аргентине

Ситуация продолжает ухудшаться лишь в населенном пункте Виктория, где уровень воды в реке приближается к 7 метрам.

В городе Конкордия, который расположен на правом берегу реки Уругвай и больше всех пострадал от наводнения, началась операция «Возвращение»: проводятся очистительные работы и ремонт электросетей, семьи постепенно возвращаются в свои дома.

В провинции Чако, в населенном пункте Пуэрто-Бермехо, где уровень реки Парана превысил 7 метров и заградительные сооружения уже не могут эффективно удерживать воду, эвакуировано почти 100 семей. Ситуация в остальных населенных пунктах стабильна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разлив рек произошел в регионе вследствие сильнейших дождей, выпавших на юге Бразилии. В Аргентине число эвакуированных от разлива рек Парана, Парагвай и Уругвай превысило 25 тыс. человек. Сильно пострадал от наводнения соседний Парагвай, а также Ри́у-Гра́нди-ду-Сул — штат Бразилии, граничащий с Аргентиной и Уругваем.