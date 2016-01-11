Вашингтон, 11 января, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Американская космическая опера «Звездные войны: пробуждение силы» заняла третье место по сумме кассовых сборов за всю историю кино. В настоящее время кассовые сборы составили $1,73 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на заявлении компании Walt Disney Co.

Цитата из к/ф «Звездные войны: Пробуждение силы». реж Джей Джей Абрамс. 2015. США Штурмовики

На первом месте находится «Аватар», собравший $2,79 млрд, на втором — «Титаник» — $2,19 млрд. Ранее на третьем месте находился «Мир Юрского периода», собравший $1,67 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Звездные войны» стали фильмом, который быстрее всех собрал $1 млрд, это удалось всего за 12 дней.

Седьмой эпизод космической оперы превысил предыдущее достижение голливудского кино. Предыдущий рекорд был поставлен фильмом «Мир Юрского периода», собравшим $1 млрд за 13 дней.