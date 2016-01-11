Сеул, 11 января, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы США, расположенные в Южной Корее приведены в состояние высшей степени готовности, сообщил командующий ВС США в стране Кертис Скапаротти.

pacom.mil Вооруженные силы США в Южной Корее

По его словам, «желательно прилагать усилия для поддержания на высшем уровне степени готовности на долгосрочную перспективу», цитирует Reuters.

Также Скапаротти совместно с главой комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сун Чжином посетил командование 7-го флота США штаб ВВС в Осане.

Обстановка на Корейском полуострове накалилась после ядерных испытаний КНДР 6 января. Ранее сообщалось о переброске с американской базы на острове Гуам в Тихом океане в Южную Корею американского бомбардировщика B-52 с крылатыми ракетами с ядерными боеголовками. В ответ КНДР пригрозила ядерным оружием.