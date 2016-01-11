Пекин, 11 января, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Посланник КНР, посетивший Саудовскую Аравию и Иран на прошлой неделе, призвал обе страны к сдержанности после того, как между ними разгорелось противостояние, вызванное казнью шиитского проповедника Нимр аль-Нимр, сообщает Reuters.

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Такое заявление появилось на сайте министерства иностранных дел КНР. Замглавы МИД Китая Чжан Мин провел встречи с высокопоставленными представителями Саудовской Аравии и Ирана. В ходе встреч он передал конфликтующим сторонам «пожелание сохранять спокойствие и проявить выдержку, выстраивая диалог и консультации для совместного исправления ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января 2016 года в Саудовской Аравии казнили 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. В числе казненных был один из лидеров местной ячейки «Аль-Каиды» Фарис аз-Захрани, а также известный шиитский проповедник шейх Нимр ан-Нимр, которого приговорили к смерти ещё в 2014 году.

Известие о казни ан-Нимра вызвало протесты в ряде ближневосточных государств, в которых проживает большое число мусульман-шиитов, в частности в Иране. В Тегеране демонстранты разгромили посольство Саудовской Аравии, но затем были вытеснены из него полицией. Инцидент с нападением на посольство Саудовской Аравии привел к разрыву дипломатических отношений между двумя странами.

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