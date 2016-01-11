Москва, 11 января, 2016, 09:01 — ИА Регнум.



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Президент РФ Владимир Путин назвал ошибку, которую совершила Россия после развала СССР, — руководство страны не заявляло о своих национальных интересах на международном уровне. Такое мнение высказал российский лидер в интервью газете Bild.

Путин подчеркнул, что если бы о своих национальных интересах Россия заявила с самого начала существования Российской Федерации, ситуация в мире была бы иной.

«Мы не заявляли о своих национальных интересах, а нужно было делать это с самого начала. И тогда, может быть, мир был бы более сбалансированным», — сказал Путин.

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