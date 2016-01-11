Москва, 11 января, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Котировки на нефть эталонных марок Brent и WTI продолжают снижение, свидетельствуют данные торгов 11 января.

bidnessetc.com Brent

По состоянию на 8:21 мск стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures Europe упала на 2,474% до отметки в $32,74 за баррель.

Котировки фьючерсов на легкую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) с поставкой в феврале в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже NYMEX к этому времени составили $32,51 за баррель, они потеряли 1,999%.