Москва, 11 января, 2016, 00:50 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние высказывания советника президента Украины предпринимателя Юрия Бирюкова, сравнившего россиян с «мелкими и вредными насекомыми». Представитель МИД отметила на своей странице в Facebook, что идея сравнения народа с животными не нова, и, в частности, её активно использовали нацисты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Рейхскомиссар Кох отбросил идею свободной Украины. Славяне — принадлежат к семейству кроликов. Если класс хозяев не будет их подталкивать, они сами никогда не смогут подняться выше кроличьего уровня», — цитирует Захарова записи разговоров Адольфа Гитлера.

Как следует из отрывка речи, записанного личным советников Гитлера Вернером Кепленом, сравнения с кроликами фюрер использовал в качестве аргумента против строительства университета в Киеве.

«Как же страшно иногда шутит история над теми, кто ею пренебрегает», — подытожила комментарий Захарова.

Напомним, 9 января Бирюков опубликовал на своей странице в Facebook впечатления о гражданах России, привезенные им с одного из курортов. По словам советника Порошенко, к россиянам можно испытывать лишь «брезгливость». «Брезгливость к россиянам: русским, бурятам, чеченцам и прочим», — поясняет он в комментарии. «Такую же, как к мелкому и вредному насекомому». Подобное чувство обычно Бирюков испытывает «за мгновение до удара тапком». К сожалению, украинский «тапок еще не готов», сокрушается он.