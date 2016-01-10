Москва, 10 января, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Государственная дума Российской Федерации к марту 2016 года планирует ужесточить наказание для нелегальных таксистов. Размер штрафа будет увеличен до 30 тысяч рублей. Об этом сегодня, 10 января, заявил в интервью журналистам первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и законодательному строительству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

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Он сообщил, что закон о такси Госдума может принять во втором и третьем чтение в феврале-марте нынешнего года. Закон предусматривает увеличение штрафов для такси, которые работают без лицензии, пояснил Лысаков.

Депутат пояснил, что сейчас нелегальные таксисты рискуют пятью тысячами рублей в случае нарушения, а вот легальные могут быть оштрафованы на сумму от 30−50 тысяч рублей. Если закон будет принят, то нелегальные и легальные таксисты поменяются местами.

Кроме того, предложенный законопроект предусматривает введение ответственности для диспетчеров, которые передают заказ неофициальным службам такси. Также такси перестанут быть только желтыми, вводится специальная цветовая гамма из двух-четырех цветов.