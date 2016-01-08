Москва, 8 января, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Власти Москвы планируют завершить строительство первого участка третьего пересадочного контура метрополитена в 2016 году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, станции практически готовы, сообщает информационный центр правительства столицы.

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«Первый участок пересадочного контура будет открыт для пассажиров от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк», — уточнил Собянин. Градоначальник отметил, что в 2016 году запланирован запуск малого кольца московской железной дороги (МКЖД). На данный момент, по словам мэра, работы по возведению станций МКЖД находятся на завершающем этапе. Собянин также сообщил, что в 2015 году в городе было проложено 93 километра новых дорог, а также 32 эстакады и тоннеля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в столичном метро было завершено строительство четырёх новых станций. Так, уже состоялось открытие станций «Технопарк» и «Котельники». Власти города в 2016 году планируют открыть еще станции на присоединённых территориях — «Румянцево» и «Саларьево». Кроме того, начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов сообщал, что планируется построить 27 км новых путей.