Эр-Рияд, 8 января, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Государственная корпорация Saudi Aramco рассматривает вариант первичного публичного размещения акций (IPO — Initial Public Offering) на лондонской бирже. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

yosoynuts

Намерения Эр-Рияда раскрыл наследный принц Мохаммед бин Салман, рассказав британскому журналу Economist о планах экономических реформ в королевстве. В Лондоне уже сравнили саудовскую инициативу с реформами премьер-министра Маргарет Тэтчер 1980-х гг.

Швейцарская Dogma Capital SA оценивает рыночную стоимость Saudi Aramco в $2,5 трлн, что в десять раз превышает капитализацию крупнейшего американского концерна — рокфеллеровской Exxon Mobil Corp.

В 2014 г. саудовская компания, обладающая монополией на добычу нефти в королевстве, заработала на экспорте сырья $285 млрд. Однако 2015 год оказался для Aramco катастрофическим. По оценке Международного энергетического агентства, упущенная выгода компании из-за падения цен на нефть составила $500 млрд.

Суммарные запасы нефти Аramco составляют 260 млрд баррелей. Не случайно журнал Forbes назвал предприятие крупнейшим нефтегазовым игроком планеты по итогам 2015 г.

Saudi Aramco берет свое начало со Standard Oil of California (SoCal), одного из самых крупных предприятий нефтяной империи Джона Дэвисона Рокфеллера. В 1922 г. президент США Герберт Гувер предоставляет SoCal эксклюзивное право на экспорт нефти. До 1933 г. компания занимается геологоразведкой на территории Саудовской Аравии, создав новое юридическое лицо — California-Arabian Standard Oil (CASOC). В 1936 г. к концессии присоединяется и Texas Oil Co (Texaco).

31 января 1944 г. California-Arabian Standard Oil Co. переименовывается в Arabian American Oil Co. (упрощенное название — Aramco). В 1948 г. долевое участие ее собственников выглядит следующим образом: Standard Oil of New Jersey (позже переименованная в Exxon) контролирует 30%, Socony Vacuum (будущая Mobil) — 10%, а SoCal и Texaco по 30%.

В 1950 г. король Саудовской Аравии Абдулазиз вынуждает иностранных акционеров Аramco делиться с правительством 50% прибыли. После войны Судного дня 1973 г. Эр-Рияд получает 25% акций компании, а спустя год его доля увеличивается до 60%. В 1980 году происходит окончательная национализация компании.

1988 г. королевский декрет переименовывает Arabian American Oil Co. в Saudi Arabian Oil Co. или Saudi Aramco.