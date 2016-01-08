Москва, 8 января, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Национальная комиссия коммуникаций Грузии сообщила о старте административного производства на основании совместной заявки компаний ООО «Мобител» (дочерняя компания «Вымпелком») и компании Caucasus Online.

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По сообщению комиссии, компании просят предварительного разрешения на приобретение компанией «Мобител» у Caucasus Online сегмента рынка розничного обслуживания. Для слияния или продажи активов в сфере коммуникаций в объеме более 5% необходимо получить предварительное разрешение комиссии. Компании намерены узнать позицию комиссии по данному вопросу с целью начала переговоров.

Согласно заявке, грузинская Caucasus Online планирует разделить компанию на две части, соответственно, сегмент розничного обслуживания (транзит вещания (IPTV), обслуживание цифровой телефонной (VOIP) и розничных интернет-услуг) планируется передать «Мобител», а себе оставить оптовый рынок (сетевая инфраструктура и магистрали).

Первое устное слушание состоится 9 февраля. Комиссия примет решение в течение десяти рабочих дней с момента проведения устного слушания.

Caucasus Online — крупнейшая телекоммуникационная компания Грузии, предоставляющая полный пакет интернет-услуг. Она была образована в 2008 году путем слияния главных игроков страны — Sanet и Georgia Online (dial up технология), Caucasus Network (dsl технология) и Telenet (fixed wireless технология). Кроме того, в ее собственности находится оптоволоконная связь с Европой (по дну Черного моря), обеспечивающая основной трафик для всего Южного Кавказа. По данным самой компании, она обеспечивает 85% подачи интернета в Армению, 50% — в Азербайджан, 55% — в Грузию.

Примечательно, что ранее, когда появилась информация о возможном слиянии «Мобител» и Caucasus Online, эксперты выражали озабоченность по поводу того, что дочерней структуре «Вымпелком» может перейти контроль над большей частью телекоммуникационного трафика между Южным Кавказом и Европой. Однако, как становится очевидно из заявки в Национальную комиссию коммуникаций Грузии, речь идет лишь о приобретении розничного сегмента, а не магистральных каналов.

Любопытно, что ранее Caucasus Online намеревалась объединиться с другим крупным провайдером — компанией Silknet. Они даже подали заявку в комиссию, но не предоставили все необходимые документы, в связи с чем комиссия отказала им в производстве. Компания «Silknet» занимает 76,4% рынка по предоставлению интернета по технологии DSL. Caucasus Online занимает 52,4% рынка по предоставлению интернета по оптоволоконным сетям.

Компания «Мобител» действует под брендом «Билайн» в Грузии с 2007 года и предоставляет услуги лишь мобильной связи. По данным 2015 года, она занимает 24% рынка мобильной связи по количеству абонентов (1,2 млн абонентов).