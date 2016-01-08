Анкара, 8 января, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Генеральный директор турецкого информационного агентства «Джихан» Фарук Аккани главный редактор журнала Aksiyon Идрис Гюрсой приняли участие в акции «Ожидание в надежде» у стен тюрьмы в стамбульском районе Силиври, которая продолжается с ноября прошлого года в поддержку арестованных журналистов газеты Cumhuriyet.

Пишущая машинка

По словам Фарука Аккана, они приехали в Силиври ради профессиональной солидарности. «За этими стенами взаперти находятся более 30 наших друзей лишь за то, что они имеют иную точку зрения. Мы хотим, чтобы этот процесс закончился как можно скорее. Там, где пытаются заставить молчать прессу, становится практически невозможным, чтобы обычные люди и народ в целом могли защищать свои права», — пояснил он.

Глава «Джихана» призывает прекратить преследования журналистов. «Хотелось бы, чтобы эта тирания в адрес инакомыслия наконец-то прекратилась. Очень надеюсь, что наши коллеги в ближайшее время будут освобождены. Подобные процессы должны проходить под домашним арестом, а не в следственном изоляторе. Так принято в демократических странах. Мы желаем, чтобы и в нашей стране как можно скорее была построена подлинная демократия. Именно поэтому мы сейчас находимся здесь. Мы поддерживаем наших коллег, находящихся внутри. Больше всего мы хотим, чтобы люди, попавшие туда за иные взгляды, были освобождены как можно скорее и признаны невиновными», — заявил Аккан.

На сегодняшний день суды и кладбище стали тем местом в Турции, где чаще всего оказываются журналисты, и освободить их из-под стражи является одной из приоритетных задач, считает генеральный секретарь международной неправительственной организации «Репортёры без границ» (RSF/RWB) Кристоф Делуар.

«В 90-е годы, когда журналисты, близкие к партиям — предшественникам ныне правящей партии «Справедливость и развитие», подвергались репрессиям при военном режиме, наша организация и тогда была рядом с журналистами. Сегодня же, какой бы политической линии ни придерживался журналист, мы продолжаем защищать их свободу», — подчеркнул он.

ИА «Джихан» (CIHAN) специально для ИА REGNUM