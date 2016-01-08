Вашингтон, 8 января, 2016, 10:29 — ИА Регнум.



rabiem22 Бейрут, Ливан

Американское частное разведывательно-аналитическое агентство Stratfor утверждает, что начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Российской Федерации генерал-полковник Игорь Сергун скончался не в Подмосковье, а в Ливане. Об этом Stratfor сообщает 7 января.

Напомним, 3 января пресс-служба Кремля сообщила, что начальник ГРУ Сергун скончался в Подмосковье от сердечного приступа, вызванного длительным переутомлением. Президент России Владимир Путин направил телеграмму родственникам Сергуна с соболезнованием.

Однако Stratfor со ссылкой на свои источники утверждает, что на самом деле Сергун умер 1 января в Ливане недалеко от границы с Сирийской Арабской Республикой, где Российские ВКС проводят военную операцию против террористических группировок.

Игорь Сергун родился 28 марта 1957 года. Окончил несколько учебных заведений: Суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, Военную академию Советской Армии, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Начальником ГРУ Сергун стал в 2011 году. Также он стал заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.