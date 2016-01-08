Вашингтон, 8 января, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Обвал фондового рынка в США за первые дни 2016 года стал крупнейшим за последние 119 лет. Об этом сегодня, 8 января, сообщает CNN.

Фондовый рынок

Первые с начала года торги на фондовых площадках США открылись 4 января. За прошедшие четыре дня индекс Dow Jones — основной показатель деловой активности — рухнул более чем на 5% (или 911 пунктов).

Специалисты компании FactSet Research Systems, которая базируется в Коннектикуте и специализируется на сборе и сравнении данных развития промышленного и финансового секторов в странах мира, сообщают, что этот показатель стал самым худшим за всю историю ведения подсчетов. А они ведутся с 1897 года.

К моменту закрытия торгов 7 января индекс Dow Jones упал на 392,41 пункт, или на 2,3%, до отметки 16 514,10. Это стало самым низким показателем за последние три месяца. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 146 пунктов, или на 3%, до 4689. Индекс Standard & Poor's 500 упал к концу сессии 7 января на 47 пунктов, или на 2,4%, до отметки 1943.

Напомним, 7 января продолжилось резкое падение фондового рынка Китая. Торги на двух основных площадках в КНР — Шанахае и Шеньчжене были остановлены после падения индексов более чем на 7%. Shanghai Composite упал на 7,32% до отметки 3115,89 пункт, а Shenzhen Component — на 8,35% до значения 10 745,47 пункта.

По мнению биржевых аналитиков, причиной падения фондового рынка Китая стало решение властей этой страны понизить официальный курс юаня до минимального с августа прошлого года значения в 6,5646 юаня за один доллар.

Эксперты поговаривают о повторении кризиса 2008 года.