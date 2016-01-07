Минск, 7 января, 2016, 23:41 — ИА Регнум. «Человеку и обществу не нужно такое государство, которое его угнетает», — заявил 7 января Александр Лукашенко, выступая в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На торжественное богослужение, которое провёл в кафедальном соборе митрополит Минский и Заславский Павел, руководитель постсоветской республики прибыл с малолетним сыном Николаем. К его прибытию Александра Лукашенко Служба безопасности президента «навела порядок» в храме и прилегающих территориях, а в самом храме была подготовлена группа верующих. Также было подготовлено выступление мальчика и девочки в «вышиванках», которые на белорусском диалекте произнесли приветствие, получив подарок от Николая Лукашенко.

Александр Лукашенко выступил в храме с речью. Он прокомментировал события в постсоветской республике и мире, отметил необходимость опираться на собственные силы во время кризиса и неспокойную обстановку за рубежом, а также указал на функции церкви и её роль в политической системе.

По словам Лукашенко, священнослужители Белорусского Экзархата РПЦ «вносят неоценимый вклад в развитие нашего общества». Он поздравил всех с Рождеством — «светлым, главным праздником нашей страны, да и человечества в целом». Отметим, что «человечество» представлено не только христианством, а самым главным праздником в Православии (около 85% верующих в Белоруссии — православные) является Пасха Христова (тогда как у католиков и протестантов главным является именно Рождество).

Лукашенко отметил, что ему всегда затруднительно выступать в храме: «Знаю, что не только здесь, но и те, кто меня услышит в этот праздник, всегда особое внимание обращают на акценты». Тем не менее он выступил с продолжительной речью.

«Я рискнул недавно сказать — в конце прошлого года, о том, что предстоящий год не будет легче, чем уходящий. Вы видите, что происходит вокруг нашей страны. Многие люди в обществе у нас говорят, ну, по-белорусски: «Ладно, переживём, лишь бы не было войны». В этом есть большой смысл. Я не придерживаюсь этого лозунга. Жить надо всегда, — сказал он. — И мы будем всегда жить достойно и нормально. Но в этом есть глубокий смысл».

«И мы в этом убедились на примере наших соседей: когда война — тогда не хочется ничего. Только мир, только бы сохранить жизнь. И даже люди думают даже не о себе — люди думают о своих детях, — сообщил Лукашенко, считающий себя «православным атеистом». — Поэтому первое наше обращение к Господу, чтобы он действительно нас защитил и сохранил нашу страну такой, какой она есть сейчас. Большего мы не смеем просто просить сегодня. Потому что всё остальное зависит от нас».

«Нам надо надеяться на себя, только на себя, каждый человек должен рассчитывать только на себя», — заявил Лукашенко. Данный тезис более близок к идеологии чучхе и протестантской этике, нежели к Православию, однако ни митрополит Павел, ни находящаяся в храме группа верующих возражать не стали.

Лукашенко привёл статистику о достижениях постсоветской Белоруссии, привычно сделав акцент на вопросах демографии. При этом он обошел вниманием проблему вымирания коренного населения и улучшения демографической статистики за счёт мигрантов из стран СНГ.

Часть своей речи Лукашенко посвятил проблеме хорошего отношения к старикам. «Молодые мы уже не будем никогда — даже наши дети. Мы обязательно будем стариками», — поведал он. Руководитель постсоветской республики также предостерёг от излишней опеки над детьми и наставления их на «праведную жизнь», которые якобы «у нас мудрые сегодня, у них есть возможность во всём разобраться, притом правильно разобраться — надо им помочь направить их по главной дороге, по которой они должны пойти».

Политической проблематике Лукашенко уделил основное внимание в своей речи, сообщив присутствующим о том, что они живут в демократической стране. «Мы будем жить в абсолютно демократическом обществе. Я это подчёркиваю: в абсолютно демократическом правовом обществе, как мы жили до сих пор, как бы нас не критиковали».

«Правда, критики, которые нас всегда ввергали и подвергали избиению по этим вопросам, сегодня умолкли, убедившись в том, что и демократии, и прав человека в Белоруссии не меньше, чем у других. А я об этом говорил всегда, — сказал он. — И самое главное — это право жить. Никому не нужна такая демократия, где каждый день на улице стреляют и убивают за год сотни тысяч людей!».

«Такая демократия никому не нужна, — подчеркнул Лукашенко. — Поэтому мы будем жить в открытом обществе, где человек должен говорить то, что он думает, где человек должен излагать свои мысли. Но если большинство или по закону принято решение — извините, ему нужно подчиняться. Ибо это два шага до войны, если так не будет».

«То есть в обществе должен быть порядок. Но ни в коем случае никакого насилия, никакого издевательства над человеком, никакого унижения человека, — уточнил он, отметив, что в противном случае орудие угнетения никому не интересно.

Говоря о социальной ответственности государства, он пообещал: «Всем поможем, кто нуждается в этой помощи».

Особое внимание Лукашенко уделил церкви, констаиировав: «Сегодня церковь в Белоруссии превратилась в один из оплотов нашего государства, который обеспечивает вместе с другими заинтересованными органами власти и организациями баланс нашего общества».

«Церковь и наши священнослужители, как никто в мире, многое сделали для мира и стабильности в нашем государстве. Так где наша церковь? Конечно, в государстве!». — сказал он, размышляя на тему отделения церкви от государства.

«Но власть излишне не должна вмешиваться в дела церкви — ни в коем случае», — предостерёг бывший преподаватель атеизма.

«И вы мне ответьте на один вопрос: у нас церковь действует в соответствии с законом, Конституцией? Конечно. А кто создает закон и Конституцию? Государство, его представители. И все в церкви, простите меня за это замечание — как президент и глава государства я могу это сказать, должны понимать, что церковь действует и функционирует в условиях суверенного и независимого государства».

Несколько раз напомнив слушателям (в том числе клирикам) о «суверенитете» и «независимости», Лукашенко также напомнил о своих идеях реформирования Православия, отметив, что церкви следует развиваться и изменяться, так как меняется мiр. Он отметил также: «Недостатки есть везде — и в кадрах, и так далее, но у нас в целом хорошие священнослужители. Дай Бог, чтобы в любом государстве были такие — я вам говорю как глава государства».

«У нас всегда была единая, красивая, если хотите — красивая церковь. Я имею в виду не только наши здания и храмы. Душой народа была церковь — она всегда такой останется», — сказал он.

«Никому не будет позволено нарушить единство нашей церкви. Вот как хотите, так и понимайте меня», — добавил Лукашенко. Он подчеркнул: «Церковь у нас была примером для подражания во всем мире. Такой она и останется».