Донецк, 7 января, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Украинские националисты продолжили обстрел территории ДНР и ночь перед Рождеством. Минометным огнем накрыло прифронтовые зоны в районе сел Безыменное и Саханка на юге ДНР, сообщает «Донецкое информационное агентство» со ссылкой на источник в министерстве обороны ДНР.

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«Около 23:00 украинские силовики открыли огонь по позициям ДНР в районе сел Саханка и Безыменное в Новоазовском районе Республики», — сообщил источник.

Обстрел велся из минометов калибра 82 и 120 мм с территории находящегося под конролем силовиков Широкино. По территории ДНР было выпушено более десятка мин.

Напомним, с 00:00 23 декабря вдоль линии соприкосновения в шестой раз регламентировано «полное и безоговорочное прекращение» огня, однако боевики украинских националистических группировок равно как и регулярные части продолжают нарушать установленные договоренности.