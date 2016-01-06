Санкт-Петербург, 6 января, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Спуск на воду головного универсального атомного ледокола «Арктика» запланирован в Петербурге на 26 мая наступившего года. Передача судна заказчику — ФГУП «Атомфлот» — намечена после прохождения испытаний на декабрь 2017 года.

bz.ru Ледокол «Арктика» на стапеле Балтийского завода

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского завода, предстоящий спуск на воду ледокола «Арктика» проекта 22 220 будет приурочен к 160-летию судостроительного предприятия. После этого ледокол будут достраивать у причальной стенки и готовить к испытаниям.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Арктика» станет головным судном в серии ледоколов принципиально нового класса, которые обеспечат России круглогодичную навигацию в арктических морях.

«Уже заложен второй ледокол, третий, то есть у нас там по графику 2017-й, 2019-й, 2020-й годы идёт последовательная сдача ледоколов нового класса, а в Питере уже проектируется и подготовлен базовый проект принципиально нового поколения атомного ледокола «Лидер», с ещё большей мощностью, с ещё большими возможностями по обеспечению круглогодичной навигации большими танкерами и большими газовозами», — заявлял 2 декабря 2015 года глава госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко.

Первый серийный ледокол проекта 22 220 заложен в мае 2015 года и получил имя «Сибирь», еще одно такое судно под именем «Урал» будет заложено в сентябре 2016 года.

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика», будет оборудован атомной энергетической установкой нового типа и станет самым большим и мощным ледоколом в мире. Его длина составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, осадка по конструктивной ватерлинии —10,5 метра, минимальная рабочая осадка — 8,55 метра, водоизмещение — 33,54 тысячи тонн.

Как отмечает ТАСС, эти атомоходы смогут преодолевать почти трехметровые льды и проводить суда грузоподъемностью до 100 тысяч тонн. Они будут обслуживать Северный морской путь и осуществлять проводку судов, перевозящие углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря в страны Атлантического и Тихого океана.

По информации ИА REGNUM, так называемый ледокол-лидер, о котором говорил глава «Росатома», — это ледокол мощностью 120 мегаватт, его ширина составит примерно 50 метров, длина — более 200 метров. Его проект разрабатывается в ЦКБ «Айсберг».

Представители ФГУП «Росатомфлот» заявляли о том, что сейчас идёт работа по недопущению «ледовой паузы». Предполагается, что во время ввода в эксплуатацию новых ледоколов, старые, то есть «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач», будут постепенно выводиться из эксплуатации.