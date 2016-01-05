Резекне, Латвия, 5 января, 2016, 14:33 — ИА Регнум.



Гитлеровская свастика в подарок от латышской школы

В латвийском городе Резекне есть Первая Латышская гимназия, а в ней существует традиция: выпускники получают памятные жетоны или перстни. Как знак принадлежности к воспитавшей их alma mater.

Времена демократические, поэтому внешний вид подарка обсуждается с самими выпускниками. Такое обсуждение состоялось и в этом году, в первых числах января. В итоге было решено, что закончившие 12-й класс получат в июне перстни со свастикой. Фотографию образца сделал один из будущих выпускников.

Решение не было единодушным, двое — всего двое! — учеников заявили, что перстень со свастикой не наденут. Информация просочилась за стены школы, начался скандал. Сообщают, что мэр Резекне Александр Барташевич собирается вызвать на ковер администрацию гимназии. Скорее всего, дело замнут: свастика — это же не «оккупационные» серп и молот, травмирующие титульную нацию, а якобы древний латышский символ…

Меня этот случай не удивил. Чему удивляться, если члены правительства принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных памяти латышского легиона СС? В помещении Национального музея истории Латвии продаются браслеты со свастикой. Если можно браслеты, то почему нельзя перстни?

В латышских школах уже четверть века идет методичная реабилитация нацизма. Конечно, никто из преподавателей прямо не скажет, что нацизм — это добро, нет, но дадут понять, что он — меньшее зло по сравнению с «русской оккупацией». Злодеяния немецких и местных нацистов низводятся до уровня малозначительных, второстепенных событий латвийской и европейской истории, о которых необязательно помнить.

Знают ли гимназисты, одобрившие перстень со свастикой, что всего в одиннадцати километрах от Резекне находится село Аудрини? Двести его жителей, среди них более пятидесяти детей, вот в такие же январские дни 1942 года были показательно казнены гитлеровцами за помощь, оказанную бежавшим из лагеря советским военнопленным. Наверняка что-то знают, слышали, мельком читали, но, занесенное в разряд «меньшего зла», это событие выветрилось из их памяти. То ли дело «русская оккупация» — о ней забыть не дадут, промывка мозгов идет ежедневно.

Разглагольствования в духе «свастика древнее, чем Гитлер» я в данном случае отметаю. Школьный выпуск — не научная конференция. Раздача выпускникам перстней со свастикой — это политический жест, направленный на реабилитацию нацизма, так и только так он должен восприниматься.

Как раз сейчас решается вопрос о новом правительстве Латвии. Велика вероятность, что под давлением Нацблока в новый коалиционный договор будет включен пункт о ликвидации школьного образования на русском языке. Если это произойдет, то из школ постараются выдавить не только русский язык, но и русское восприятие истории, в котором нацизм воспринимается как абсолютное зло, побежденное нашими предками. Это еще одна причина сопротивляться.