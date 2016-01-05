Каракас, 5 января, 2016, 14:32 — ИА Регнум. 5 января начнет работу новый парламент Венесуэлы, две трети депутатских кресел в котором занимает оппозиция. В стране сохраняется нестабильная обстановка. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM из Каракаса, поддерживать порядок в столице Венесуэлы будут военные. Чависты соберутся на площади Боливара, оппозиция тоже призывает своих сторонников оказать поддержку избранным депутатам. Прогнозируется возможность каких-либо неприятных моментов, стычек между этими группами. Ожидается также прибытие экс-президента Колумбии Андреса Пастрана на открытие первой сессии, по приглашению оппозиции.

googleusercontent.com Небо над городом

Отметим, что Андрес Пастрана Аранго был президентом Колумбии в 1998 — 2002 годах, а затем работал послом этой страны в США.

Выдвинутый оппозицией в качестве главы парламента генеральный секретарь партии «Демократическое Действие» Энри Рамос Аллюп в интервью изданию Globovision заявил, что Национальная Ассамблея рассмотрит вопросы, связанные с компанией по национализации. По его словам, есть виды экономической деятельности, которые государство осуществлять не готово. «Следовательно, такие предприятия будут оставлены для частного сектора, который может быть гораздо более эффективным», — сказал он.