Вашингтон, 4 января, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Министерство юстиции США подало иск к немецкому автомобильному концерну Volkswagen в связи с нарушениями американского экологического законодательства, пишет BBC.

Жук

В случае, если федеральный суд в Детройте встанет на сторону истца, концерну придется выплатить штраф, размер которого будет исчисляться миллиардами долларов.

Автоконцерн Volkswagen пока не прокомментировал сообщения о подаче к нему иска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автоконцерн Volkswagen оказался в центре скандала в сентябре 2015 года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить экологические стандарты.

Очистительные системы автомобилей работали на полную мощность в ходе тестов на соответствие экологическим требованиям, а в режиме эксплуатации очищение выхлопных газов осуществлялось намного слабее.

В связи с этим власти США обязали немецкую компанию отозвать почти полмиллиона машин, выпущенных на американский рынок с 2009 по 2015 год.