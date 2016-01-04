Стокгольм, 4 января, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Почти три четверти шведов за введение равноправной воинской повинности, сообщает сегодня, 4 января, шведский национальный вещатель «Радио Швеция». 72% шведов считают необходимым вновь ввести в стране воинскую повинность. Такой результат огласила издание Dagens Nyheter, которое заказало соответствующее исследование службе мониторинга общественного мнения Ipsos.

Михаил Ломоносов. Полтавская баталия. Мозаика. 1762–1764

87% опрошенных считают, что воинская повинность должна быть гендерно-нейтральной — распространяться и на мужчин и на женщин. Воинскую повинность отменили в Швеции в 2010 году, заменив её контрактной армией, ряды которой до сих пор не укомплектованы. На сегодняшний день вооруженные силы не досчитываются 7500 солдат, матросов и военнослужащих младшего командного состава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году, как и в конце 2014 года, ВМФ Швеции в своих водах регулярно искали российские подводные лодки, однако 13 апреля в интервью изданию Dagens Nyheter контр-адмирал ВМФ Швеции Андерс Гренстад признал, что никакой российской подводной лодки у берегов Стокгольма по крайней мере в конце 2014 года — не было.

Однако в июле 2015 года шведские СМИ сообщили сенсационную новость. Российскую подводную лодку, причем затонувшую, всё же нашли. То, что она российская — доказывают надписи на кириллице. Впрочем, при более тщательном изучении объекта оказалось, что это подлодка типа «Сом» («Fulton»), ставшая головной в серии аналогичных кораблей российского флота. Построенная в 1901 году в США, в июле 1915 года она была переведена на Балтийский флот из Черноморского. Известно, что судно погибло 10 мая 1916 года в районе Оландсгафа при столкновении со шведским пароходом «Ингерманланд». Из 18 человек экипажа никто не выжил.

Весь 2015 год в Швеции прошел под знаком угрозы со стороны России.