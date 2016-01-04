Москва, 4 января, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В России за 11 месяцев 2015 года производство молока в сельскохозяйственных организациях выросло относительно аналогичного периода прошлого года на 2,2% (на 294,3 тыс. тонн) и составило 13,5 млн тонн, сообщили в Минсельхозе РФ.

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Наибольший прирост производства молока продемонстрировали производители Кировской (9,1%) и Воронежской (7,5%) областей, Республики Татарстан (3,2%), Вологодской области (6,6%), Краснодарского края (3,3%).

В тоже время снижение объемов производства допустили: Оренбургская (6%), Челябинская (6,3%) и Курганская (10,4%) области.

Производство молока в Российской Федерации в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за указанный период составило 5,2 тонны, что на 5,3% (263 кг) больше соответствующего уровня 2014 года.

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«Устойчивая положительная тенденция в производстве молока в сельскохозяйственных организациях в 2015 году позволяет строить оптимистичные прогнозы относительно итогов за год», — сказал директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Владимир Лабинов, подчеркнув, что комплекс мер поддержки, направленный на развитие молочного скотоводства, способен обеспечить стабильное развитие данной подотрасли животноводства.