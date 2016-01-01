Симферополь, 1 января, 2016, 17:02 — ИА Регнум.



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93,1% опрошенных жителей Крымского Федерального Округа (КФО) решительно не согласны на заключение контракта с украинской стороной на поставку электроэнергии в Крым и Севастополь, если в нем будет указано, что они являются частью Украины. И лишь 6,2% респондентов поддержали данное предложение, заявил на пресс-конференции 1 января 2016 года Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Опрос проводился по телефону, люди были вполне вменяемы. Каких то пьяных голосов, бессвязной речи, мы не зафиксировали. Так что опасения о том, что опрос не релевантен в этом случае не оправдались», — подчеркнул Федоров.

Отметим, что 31 декабря 2016 года президент России Владимир Путин в ответ на требования украинской стороны указать в новом энергетическом контракте принадлежность Крыма к Украине поручил провести опрос, чтобы выяснить отношение жителей полуострова к инициативе киевских властей.

Телефонный опрос проводился в два этапа 31 декабря 2016 года с 14 до 19 часов, и 1 января 2016 с 11 утра до 3 часов дня. Всего в КФО было опрошено 3025 человек, статистическая погрешность составила 2,4%. В республике Крым было опрошено 2525 жителей, погрешность не превысила 2%. В городе федерального подчинения Севастополе было опрошено 500 жителей, а статистическая погрешность составила 4,5%.

В ходе опроса крымчанам были заданы два вопроса:

«Поддерживаете ли Вы или нет заключение коммерческого контракта с Украиной на поставку электроэнергии в Крым и Севастополь, если в нем будет указано, что Крым и Севастополь являются частью Украины?» Предложение Киева нашло понимание лишь у 6,2% респондентов. Подавляющее большинство — 93,1% жителей КФО — данную инициативу не поддержали. Затруднились по тем или иным причинам с ответом всего лишь 0,7% опрошенных.

Не менее значимым для ближайшего будущего региона был и второй вопрос. В нем крымчанам предложили оценить степень своей готовности к временным трудностям, связанным с незначительными перебоями в энергоснабжении в ближайшие 3−4 месяца, если не будет заключен контракт на предложенных Украиной условиях. И на этот вопрос 94,0% опрошенных жителей региона ответили утвердительно — что да, готовы. Переживать возможные временные и незначительные трудности отказались 5,4% респондентов. Затруднились с ответом 0,6% опрошенных.

Напомним, что вечером 30 декабря 2015 года полностью прекратился переток электроэнергии единственной работавшей линии «Каховка-Титан». По предварительным данным, это произошло из-за обрушения опоры ЛЭП на территории Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал произошедшее терактом.