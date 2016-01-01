Симферополь, 1 января, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Против условий Киева выступили 93% крымчан, к перебоям с электричеством готовы 94% жителей полуострова. Таковы результаты соцопроса, проведенного ВЦИОМ в течение последних суток среди жителей Крыма и Севастополя по поводу условий поставки электроэнергии, предложенных Украиной.

brightwallpapers.com.ua Севастополь, Крым

«93,12% крымчан не согласны на заключение контракта с украинской стороной на поставку электроэнергии в Крым и Севастополь, если в нем будет указано, что они являются частью Украины. Поддерживают данное предложение только 6,18%», — говорится в данных ВЦИОМ, озвученных на пресс-конференции 1 января генеральным директором центра Валерием Федоровым.

Второй вопрос, заданный респондентам, касался готовности потерпеть незначительные перебои энергоснабжения в течение 3−4 месяцев. «Готовы к трудностям, связанными с незначительными перебоями: по Республике Крым — 94,11% опрошенных сказали, что готовы к таким трудностям, 5,18% сказали, что не готовы, — озвучил Федоров. — По Севастополю: 93,2% сказали, что готовы, 6,5%; сказали, что не готовы к таким сложностям. В целом по КФО 94,4% жителей выразили готовность потерпеть незначительные перебои энергоснабжения».

Было опрошено около 3 тыс. человек: 2,5 тыс. человек в Крыму и около 500 человек в Севастополе. Погрешность при такой выборке, по словам Федорова, не превышает 4,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку электроэнергии с Украины в Крым закончился 31 декабря 2015 году. Украина требует, чтобы в документах на поставку электроэнергии было указано, что Крым и Севастополь являются частью Украины.

30 декабря были прекращены поставки электричества по единственной работающей до сих пор линии электропередачи «Каховка — Титан».

Напомним, Крым был полностью обесточен 22 ноября после подрыва опор линий электропередач, идущих с территории Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС. Ситуация улучшилась с запуском первой нитки энергомоста «Кубань — Крым» 2 декабря, запуск второй нитки 15 декабря увеличила мощность передаваемой электроэнергии до 400 МВт.

Еще две нитки энергомоста планируется сдать весной, что позволит достичь независимости региона от украинской электроэнергии.