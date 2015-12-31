Москва, 31 декабря, 2015, 17:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о предельной штатной численности ряда министерств и ведомств. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава кремлевской пресс-службы отметил, что подписанный президентом Путиным указ является продолжением линии на сокращение аппарата чиновников.

«Фактически этот указ идет в продолжение последовательной линии на сокращение чиновничьего аппарата в различных министерствах и ведомствах, подведомственных службах и агентствах, в том числе в Следственном комитете и Генпрокуратуре», — сказал Песков.

Он добавил, что речь идет о сокращении числа чиновников на 10%.

Примечательно, что в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сказано, что указ введен для обеспечения оплаты труда федеральных государственных служащих и работников государственных органов «в условиях общего объема бюджетных ассигнований», на эти выплаты.

В частности, в указе президента установлена предельная штатная численность управления делами президента в количестве 508 человек (ранее — 500 человек). Штатная численность аппарата министерства обороны РФ в количестве 10 540 человек — ранее 10 400 человек, Следственного комитета в количестве 21 126 человек — ранее 21 150 штатных единиц.

Кроме того, указ устанавливает штатную численность Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, органов прокуратуры, Федеральной службы судебных приставов, центрального аппарата Федерального агентства по делам СНГ.