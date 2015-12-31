Москва, 31 декабря, 2015, 17:23 — ИА Регнум. С 2015 года в Москве запущен процесс интеграции частных перевозчиков в общегородскую транспортную систему. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города Москвы, за год реализации новой модели управления перевозчиками были разыграны 63 аукциона и объявлены 8 победителей, которые будут обслуживать 211 городских маршрутов. Так, все частники должны работать по госконтракту, обслуживать льготных пассажиров, продавать городские билеты, ходить по регулярному расписанию и многое другое.

ТАСС Такси в СССР. 1935 год

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В ведомстве отметили, с начала проведения реформы не было зафиксировано ни одной жалобы на некачественный сервис. «По проведенному на новых маршрутах опросу пассажиров, жителям в новой модели нравится возможность оплаты проезда городскими билетами и действие льгот. На третьем месте позитивных перемен в работе коммерческого транспорта — синий цвет, который выделяет автобусы из транспортного потока. Кроме этого, горожане отметили удобную систему информирования пассажиров: на остановках установлены стенды с расписанием движения, в самом транспорте работает голосовое оповещение и «бегущая строка», анонсирующая остановки», — сообщили в пресс-службе департамента.

В комментарии ИА REGNUM председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков согласился, что большинство москвичей в целом довольны новыми маршрутками. «К позитивным итогам года можно отнести начало процесса по приведению всей маршрутной системы города наземного транспорта к единому знаменателю. А именно, все перевозчики возят по общим билетам, по соцкартам, созданы новые условия конкурсов маршрутов. Это единственный позитив транспортной системы Москвы», — сообщил он.

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К отрицательным итогам года эксперт отнес новую практику закрытия отдельных участков метрополитена. «Сейчас, как известно, закрываются некоторые участки на выходных днях. Это допустимо, да. Но в некоторых случаях это делается бездумно и безотносительно к другим ремонтам. В некоторых случаях это создавало транспортный коллапс», — пояснил Янков.

Одной из главных проблем транспортной системы за 2015 год москвичи назвали организацию платного парковочного пространства, сообщил Янков. «Политика по платным парковкам в принципе правильная. Но все хорошо в меру. Я не уверен, что кое-где, где они были введены, они действительно должны были вводиться. А самое главное, парковки начали вводится в тех районах, где есть много незакрытых других участков для парковки. Город это не только улицы и дворы, которые можно закрыть шлагбаумом. В центре одна ситуация, тут парковка платная нужна, а дальше, особенно за Третьим транспортным кольцом — ситуация иная, здесь они не нужна», — отметил глава общественной организации.

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Согласно данным социологического исследования «Лавада-Центра», порядка 66% опрошенных москвичей выступают против введения платной парковки вне Третьего транспортного кольца, и 76% — против платы за парковку в спальных районах. В декабре жители столицы даже выходили на митинг против расширения платной парковки.

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Еще одной темой, волновавшей москвичей в уходящем году, стала организация велодорожек в столице. К имеющимся велотрассам в парках, июле в центре города появилась первая велосипедная выделенка, протяженностью 9 км. Многие автомобилисты жаловались на сужение дороги из-за появления специально отведенных полос. Сами же велосипедисты, опрошенные РЕ, в целом были довольны появлением велодорожек, однако сообщали, что городу нужна единая велоинфраструктура, иначе полноценно пользоваться дорожками, пока ведущими «из ниоткуда в никуда», по прямому назначению просто не получится.

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Как прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM руководитель федерации автовладельцев России Сергей Канаев, создание велополос на проезжей части города — небезопасно. «Тем не менее, хотелось бы чтобы для велосипедиста была возможность движения по тротуарам, и, все-таки, были связи между районами. Пока такого нет», — отметил эксперт.

Напомним, 30 декабря мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги 2015 года, сообщил, что город серьезно продвинулся в развитии дорожной сети. «Построено более 90 км дорог, более 30 сложных инженерных сооружений», — сообщил градоначальник. Согласно планам на 2016 год, как сообщал заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин, в столице увеличится количество остановок наземного транспорта, а также повысятся тарифы на проезд.

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