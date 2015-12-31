Лима, 31 декабря, 2015, 13:06 — ИА Регнум. В 2016 году в Перу пройдут всеобщие выборы, в ходе которых будет избираться и новый президент страны. Первый тур президентских выборов состоится 10 апреля 2016 года.

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Подводя итоги правления, действующий президент Перу Ольянта Умала выступил по Национальному телевидению и особое внимание уделил итогам социальной политики своей команды. Он подчеркнул, что его правительство приняло меры, чтобы снизить уровень неравенства, способствовать социальной интеграции. В результате более 2 млн граждан Перу смогли преодолеть черту бедности. Хроническое недоедание детей снизилось с 19,5 до 14,2%, сообщает Andina.

Приоритетной для президентской команды была реализация социальных программ — повышение пенсий, стипендии для молодежи из бедных семей. Ольянта Умала подчеркнул, что в течение последних четырех лет сократилось количество людей, находящихся за чертой крайней бедности: с 6,34 до 4,28%. Он также выразил уверенность, что новый президент продолжит взятый его командой социальный курс, комментирует El Peruano.

Напомним, что летом 2015 года семья президента Перу Ольянта Умалы оказалась в центра коррупционного скандала. Как сообщает El Comercio, жену Ольянта Умалы — Надин Эредия — подозревают в том, что в период с 2005 по 2009 год она получила на личный банковский счет «от неизвестного друга» $215 тыс. долларов и вступила во владение ими. Потом выяснилось, деньги были использованы в том числе на ведение предвыборной кампании Ольянта Умалы. Как сообщает El Diario, рейтинг Ольянта Умалы в связи с этим скандалом упал до 17%, у его супруги, которую одно время прочили преемницей мужа на посту президента, — сократился до 15%.

В настоящее время фаворитом предвыборных опросов является Кейко Фухимори — дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори.